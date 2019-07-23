شكرا لقرائتكم صور.. ضبط 3750 لتر عرق مسكر بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-23 صور.. ضبط 3750 لتر عرق مسكر بأحد رفيدة متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – أحد رفيدة Advertisements تمكّنت الجهات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة من ضبط مصنع خمور خاص بتصنيع العرق المسكر شرق محافظة أحد رفيدة يحتوي على 15 برميلاً سعة 250 لتراً حيث تم إتلافها في نفس الموقع من قِبل دوريات الأمن والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة وبإشراف كل من قائد الدوريات الأمنية بالمحافظة ومساعد مدير شرطة أحد رفيدة.









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