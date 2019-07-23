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تونس أول دولة عربية في طريق مكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعتبر تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي شملتها مبادرة طريق مكة هذا العام.
وتستهدف المبادرة هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول، وهي: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس.
وتسعى المبادرة إلى تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة من خلال إنهاء إجراءات الدخول في بلد الحجاج بدلًا من التكدُّس والازدحام في مطارات المدينة حيث تتم العملية في 15 دقيقة بدلًا من 4 ساعات.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي إن المبادرة تأتي ضمن سياق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين، مفيدًا أن اختيار الجمهورية التونسية كأول بلد عربي لتنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
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