تونس أول دولة عربية في طريق مكة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتبر تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي شملتها مبادرة طريق مكة هذا العام.

وتستهدف المبادرة هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول، وهي: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس.

Advertisements

وتسعى المبادرة إلى تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة من خلال إنهاء إجراءات الدخول في بلد الحجاج بدلًا من التكدُّس والازدحام في مطارات المدينة حيث تتم العملية في 15 دقيقة بدلًا من 4 ساعات.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي إن المبادرة تأتي ضمن سياق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين، مفيدًا أن اختيار الجمهورية التونسية كأول بلد عربي لتنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.