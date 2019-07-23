إيرادات البحري 3.14 مليار ريال والأرباح ترتفع 3 %

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، عن تحقيق نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2019م، إذ ارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.14 مليار ريال سعودي، وسجلت الأرباح التشغيلية 581.47 مليون ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 6% و3% على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبلغ صافي أرباح الشركة 224.90 مليون ريال سعودي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019م مقابل صافي ربح قُدِّر بـ 308.54 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 0.57 ريال سعودي مقابل 0.78 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “إن النتائج المالية المحققة خلال النصف الأول من هذا العام جاءت متناسبة مع صعوبة المرحلة وعكست الظروف الحالية التي تمرّ بها صناعة النقل البحري بشكل عام. وعلى الرغم من كل التحديات، فإن شركة البحري مستمرة بجهودها المتمثلة في تحسين العمليات، والملائمة مع جميع التغيرات والتطورات في القطاع، فضلاً عن الحفاظ على حقوق المساهمين، وتبقى شركة البحري ملتزمة بتبني نهج الابتكار والمبادرات التي تضمن كفاءة التكاليف، والتي ساهمت بدورها في التخفيف والحد من التأثير بشكل كبير على النتائج المالية للفترة الحالية.”

الجدير بالذكر أن إيرادات شركة البحري من عمليات قطاع نقل النفط الخام قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2019م بنسبة 8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات من قطاعات الأعمال الأخرى للشركة بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.