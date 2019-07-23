الغبار يضرب طريق ساحل عسير الآن

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - عسير

تشهد الآن الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير، هبوب رياح عاتية شمالية جنوبية، شملت العديد من المحافظات الساحلية ومنها محافظة البرك والمراكز التابعة لها.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلية جدة وجازان). وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة قد تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

أما بخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر فهي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 /48 كم / الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، أما حالة البحر فهو متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.