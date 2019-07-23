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فعاليات حديقتي مسؤوليتي تتواصل في أبها
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
تتواصل فعاليات مبادرة “حديقتي مسؤوليتي” التي تنظمها أمانة منطقة عسير في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي لقيت الترحيب والتفاعل الكبير من قِبل الأهالي من خلال توافدهم برفقة أطفالهم حرصاً منهم للمشاركة في المبادرة.
وكان لأمانة منطقة عسير، دورها التفاعلي من خلال توفير جميع احتياجات المشاركين في المبادرة إضافة إلى تسليم المواقع المستهدفة للمشاركين فيما كان الزوار حريصين على تفعيل دورهم ومشاركتهم في أعمال المبادرة، الأمر الذي خلق صورة حية للتعاضد والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وتهدف مبادرة “حديقتي مسؤوليتي” لتنمية المشاركات المجتمعية لدى الأطفال والتثقيف البيئي لأفراد المجتمع عبر تشجيعهم على المشاركة في أعمال المبادرات المجتمعية بصور مختلفة، الجدير بالذكر بأن هذه المبادرة جاءت بدعم من أمين عسير الدكتور وليد الحميدي عبر إطلاقها واعتمادها لمحافظات منطقة عسير عموماً.
يُذكر أن الحملة تأتي ضمن إطار أهداف أمانة منطقة عسير الرامية إلى تنشيط التواصل المجتمعي، فيما يتعلق بحماية الحدائق والمتنزهات الترفيهية والحفاظ عليها، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنمية الجانب الثقافي والبيئي لدى شرائح المجتمع، واستمراراً لدعم خطط خدمة المجتمع فيما يتعلق بإشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع مع الأمانة وبلدياتها التابعة في حماية المرافق الخدمية والترفيهية خاصة الحدائق العامة.
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