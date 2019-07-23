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2019-07-23 تحذير من التدافع وحمل الأمتعة بالحج متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حذّر الدفاع المدني السعودي من مخاطر التدافع وحمل الأمتعة في الأماكن المزدحمة خلال موسم الحج. Advertisements ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو يحذر من خطورة التدافع في الأماكن المزدحمة باعتباره خطرًا يهدد سلامة الجميع.









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