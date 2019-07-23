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نائب أمير مكة يتفقد نقطة فرز الشميسي
متابعات الخليج 365 - واس
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, نقطة الفرز بـمركز الشميسي الواقعة على طريق (مكة المكرمة / جدة السريع) ومشروع تطويرها والهادف لتسهيل حركة المركبات، للتيسير على القادمين إلى العاصمة المقدسة، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد كثافة مرورية، وتقليص وقت انتظار المركبات.
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن آلية العمل في المركز والإجراءات الأمنية المطبقة لتسهيل دخول الحجاج لمكة المكرمة وآلية ضبط المخالفين ومنعهم من الدخول.
كما اطّلع سموه على سير العمل في مركز القيادة والمراقبة الميدانية، مستمعاً إلى شرح عن أعماله، كذلك الأعمال الجاري تنفيذها والمتضمنة تخصيص 8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات.
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