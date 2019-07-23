الان تتابع ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء اليابان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، بدولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
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