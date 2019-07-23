شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض شينزو آبي مع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



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