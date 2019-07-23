شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة المكرمة يتفقد نقطة الفرز بمركز الشميسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم, نقطة الفرز بـمركز الشميسي الواقعة ‏على طريق (مكة المكرمة / جدة السريع) ومشروع تطويرها والهادف لتسهيل حركة المركبات، ‏للتيسير على القادمين إلى العاصمة المقدسة، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد كثافة مرورية، وتقليص وقت انتظار المركبات.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن آلية العمل في المركز والإجراءات الأمنية المطبقة ‏لتسهيل دخول الحجاج لمكة المكرمة وآلية ضبط ‏المخالفين ومنعهم من الدخول.

كما اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على سير العمل في مركز ‏القيادة والمراقبة الميدانية، مستمعاً إلى شرح عن أعماله، كذلك الأعمال الجاري تنفيذها والمتضمنة تخصيص 8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات.