شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يترأس الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

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ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج صباح اليوم (الثلاثاء)لاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها وذلك بمقر الأمن العام بمحافظة جدة. واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبيه بكافة الأعضاء ناقلاً لهم تحيات وتمنيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع استكمالًا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحده لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة الأمنية، حيث استعرضوا أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها، والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي، إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية، بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأقروا عدداً من التوصيات، إضافة لمناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل بإذن الله توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم، في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من إمكانات هائلة ودعم كبير والسير قدماً بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للحج، التي حددت في أهم جوانبها العمل على أن تكون رحلة الحج مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة و الطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة و رائعة في ذاكرة الحاج وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.