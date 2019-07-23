السعودية | بالصور.. هكذا استقبل "الزمزمي الصغير" ضيوف الرحمن

شكرا لقرائتكم بالصور.. هكذا استقبل "الزمزمي الصغير" ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق "مكتب الزمازمة الموحد" مبادرة "الزمزمي الصغير" في مركز توجيه الحجاج بطريق المدينة - مكة المكرمة السريع، حيث استقبل الأطفال المشاركون بالمبادرة حجاج بيت الله الحرام بباقات الورود وعبوات ماء زمزم.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للمكتب أمير عبيد، أن المبادرة التي تشرف عليها إدارة التواصل والإعلام في المكتب تهدف إلى إشعار ضيوف الرحمن بأنهم وسط أهليهم وذويهم، مما يدخل السرور والبهجة في نفوسهم ويشعرهم أنهم ليسوا غرباء.

وبيّن عبيد أن المبادرة تهدف أيضاً إلى ترسيخ فكرة خدمة ضيوف الرحمن لدى الناشئة من أبناء الزمازمة وتعليمهم بأهمية خدمتهم المقدمة للحجاج.

وأكد أن البرنامج حظي بتفاعل كبير من ضيوف الرحمن نتيجة لمزجه بين الخدمة المقدمة للحجاج وبراءة الأطفال.