رسوم تجديد الإقامة 2019 في السعودية _ أسعار تجديد الإقامة للمغتربين 1440

أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن رسوم تجديد الإقامة 2019 للعامل المغترب في المملكة وعن مقدار الزيادة السنوية التي تحصل من الوافدين والتي يدفعها المقيم أو يدفعها الكفيل أو المؤسسة التي يعمل بها العامل، كما صرحت إدارة الجوازات في المملكة عن الشروط التي يجب اتباعها لتجديد الإقامة والأمور التي تتعلق بالتجديد مثال استخراج تأشيرة خروج وعودة و الاستعلام عن المدة المتبقية من التأشيرة كما حددت أسعار تجديد الإقامة لعوائل المقيمين وغيره من الخدمات التي يجب توفر عدة شروط بها، كما أوضحت طريقة الاستعلام عن الزيارات العائلية وغيره من الخدمات التي تهم المغترب على أرض المملكة.

اتخذت المملكة بعض القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة منها تقليل أعداد الوافدين وسعودة بعض المهن تمهيداً للسعودة الكاملة ومنها تقليل عدد سنوات رخصة العمل لتصبح 4 سنوات بديلاً عن 6 سنوات جاءت تلك القرارات للحد من أعداد البطالة بين الشباب السعودي والبدء في نقلة جوهرية شاملة وفق رؤية 2030 لنهضة اقتصادية شاملة.

رسوم تجديد الإقامة 2019 في السعودية

إصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة السعودية الدراسية مجاناً.

تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال سعودي.

تأشيرة الدخول المتعدد لمدة سته أشهر 3000 ريال,

تأشيرة الدخول المتعدد لمدة عام 5000 آلاف ريال.

تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية 300 ريال.

تأشيرة الدخول المتعدد لمدة عامين 8000 ريال.

إصدار وتجديد إقامة مرافق المقيم بعد بلوغ 18 عام 500 ريال للسنه الواحدة.

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شروط تجديد الإقامة في المملكة

أوضحت المملكة عن عدة شروط لن يتم تجديد الإقامة إن نقص شيئاُ منها وهي التأمين الصحي يرفق مع أوراق التقديم على التأشيرة، ضمان دفع رسوم تجديد الإقامة، يجب تسديد المخالفات المرورية ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال أبشر قبل التقديم على تجديد الإقامة، الأوراق الثبوتية مثال جواز السفر تصريح العمل.

رسوم تجديد إقامة عمالة الشركات

في تساؤل حول رسوم تجديد إقامة عمالة الشركات على تويتر أجاب المختصون أن رسوم تجديد الإقامة لم تتغير لعمالة الشركات لعام 2019 وظلت كما هي 650 ريال وأنها لم يتم تغير رسومها بالنقص أو بالزيادة.

رسوم الزيارة العائلية 2019