، "الصحة": لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج ،

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أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن.
وقالت "الصحة" إنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.
وأوضحت أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.
وذكرت أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ من 1 ذي القعدة حتى الآن "666.045" حاجًا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه (88.5%) للحمى الشوكية و(80.5 %) للحمى الصفراء و(89.8%) لشلل الأطفال.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 05:40 PM
تتابع المستجدات والمتغيرات الطارئة على الوضع الصحي عالميًا
أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن.
وقالت "الصحة" إنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.
وأوضحت أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.
وذكرت أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ من 1 ذي القعدة حتى الآن "666.045" حاجًا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه (88.5%) للحمى الشوكية و(80.5 %) للحمى الصفراء و(89.8%) لشلل الأطفال.
، "الصحة": لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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