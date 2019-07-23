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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى المستشار بإمارة منطقة الرياض، محمد بن معيض القحطاني، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة.
جاء ذلك، بعد صدور الترقيات بمجلس الوزراء، اليوم، ومن ضمنهم المستشار محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة "مستشار أمني"، بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة الرياض.
ورفع "القحطاني" الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على هذه الثقة، داعيًا الله، أن تكون دعمًا لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن.
وتتقدم "الخليج 365" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 05:39 PM
تلقى المستشار بإمارة منطقة الرياض، محمد بن معيض القحطاني، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة.
جاء ذلك، بعد صدور الترقيات بمجلس الوزراء، اليوم، ومن ضمنهم المستشار محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة "مستشار أمني"، بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة الرياض.
ورفع "القحطاني" الشكر والعرفان إلى مقام وزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على هذه الثقة، داعيًا الله، أن تكون دعمًا لمزيد من الجهد والمثابرة لخدمة الدين والوطن.
وتتقدم "الخليج 365" بدورها بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.
، "بن معيض" إلى الرابعة عشرة بإمارة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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