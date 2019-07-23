، "رئاسة شؤون الحرمين" تستعرض خطتها التشغيلية لموسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السديس": 12 ألف موظف وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم لقاءً إعلامياً لرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعرض خلاله الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام.

وجرى في بداية اللقاء استعراض مرئي حول الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتعريف بها وبأهدافها وما تقوم به من خدمات جليلة وأعمال نبيلة وأهداف سامية في الحرمين الشريفين إضافة إلى مناقشة المبادرات والحملات المرافقة لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.

ثم افتتح المؤتمر بالترحيب بشركاء النجاح من رجال الإعلام الهادف الذين يحرصون على نشر رسالة المملكة بكل الوسائل والمنصات الإعلامية وما تقدمه الدولة من خدمات جليلة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

وبين "السديس" أن الخطة التشغيلية للرئاسة وضعت وفق الرؤية المباركة للمملكة (2030), وبتعاون تام مع الجهات الحكومية لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الحرمين وفق منهج الوسطية والاعتدال، كما يجب إبراز كل ما يقدم في الحرمين الشريفين؛ لأنها تعكس جهود هذه الدولة المباركة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأردف قائلاً: الرئاسة وإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية المساندة فعلت العديد من الحملات لتقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسُر وسهولة، وإبرازاً للإيجابيات لكي تصل في أذهان الجميع الصورة الحسنة لهذه البلاد المباركة.

وبين الشيخ "السديس" أن الرئاسة اعتمدت في خطتها على عشرة محاور وهي: المحور الإداري، والمحور الخدمي، والمحور التوجيهي والإرشادي، والمحور العلمي والفكري، والمحور الهندسي والتشغيلي، والمحور الرقابي والتطويري، والمحور الثقافي، والمحور الإعلامي.

كما أكد أن الرئاسة جهزت من القوى العاملة أكثر من 12 ألف موظف وموظفة لخدمة زوار وعمار الحرمين الشريفين مشيراً إلى أن الرئاسة أعدت أكثر من 140 مبادرة لموسم الحج، كما أطلقت خدمة الرقم الموحد, وأن أكثر من 60 إدارة تبذل جهودها لتحقيق أفضل الخدمات.

بعد ذلك تبادل الرئيس العام الحوار مع الإعلاميين مجيباً فيه عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالخطة، موضحاً أن الرئاسة في تجاوب تام مع الإعلاميين على مدار الساعة عبر الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال في سبيل إبراز الجهود والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.