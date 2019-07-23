، "لتبقى" ينصح بترك مسافة خلف الثلاجات من 10 - 15 سم ،

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نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على "2 إلى 4" درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ منها شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما نصح بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط، مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
وأشار إلى الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
وحثّ المركز على وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة "مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الموقد".
وأكد على ضرورة عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد، وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا تهدر طاقة تبريد غير ضرورية.
وذكر المركز أنه عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 05:13 PM
لزيادة مجال التهوية مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على "2 إلى 4" درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ منها شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما نصح بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط، مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
وأشار إلى الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
وحثّ المركز على وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة "مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الموقد".
وأكد على ضرورة عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد، وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا تهدر طاقة تبريد غير ضرورية.
وذكر المركز أنه عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.
، "لتبقى" ينصح بترك مسافة خلف الثلاجات من 10 - 15 سم ،
المصدر : الخليج 365
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