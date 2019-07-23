كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن قرار صرف مكافأة الـ50 ألفا للخريجين الجامعيين سيشمل الموظفين المتقاعدين والمتوفين. ونقلت “عكاظ”، عن المصادر، أن وزارة التعليم بدأت حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 1407/11/19 ه، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة. وكان المقام السامي أصدر توجيهاته عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية التي تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة جديدة سارة بشأن مكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين.. القرار يشمل هذه الفئتين أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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