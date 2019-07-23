تنفيذ حكم القتل تعزيراً في سعودي بتبوك.. والكشف عن الجريمة التي ارتكبها

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وفيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي -سعودي الجنسية-، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي، اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 1440 هـ في منطقة تبوك.