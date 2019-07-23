«مبيدات» في مواد غذائية بالحدود الشمالية.. و«الأمانة» تتدخَّل

ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، كميةً من الخضراوات تحتوي على مبيدات ضارّة في محلات الخضار والفواكه.
وقالت أمانة المنطقة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ مختبر صحة البيئة شنَّ حملةً مكثفةً على محلات الخضار والفواكه بمدينة عرعر، وتم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبيَّن وجود كميات مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.
وأضافت أنَّ حملة الرقابة البلدية مستمرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات في المملكة وتهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكُّد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر «مبيدات» في مواد غذائية بالحدود الشمالية.. و«الأمانة» تتدخَّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.