«مبيدات» في مواد غذائية بالحدود الشمالية.. و«الأمانة» تتدخَّل

ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، كميةً من الخضراوات تحتوي على مبيدات ضارّة في محلات الخضار والفواكه.

وقالت أمانة المنطقة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ مختبر صحة البيئة شنَّ حملةً مكثفةً على محلات الخضار والفواكه بمدينة عرعر، وتم أخذ عينات من الأسواق، وبعد فحصها تبيَّن وجود كميات مستخدم في زراعتها مبيدات محظورة الاستخدام والتي بلغت نحو 700 كيلوجرام وجرى إتلافها حسب الطرق المتبعة.

وأضافت أنَّ حملة الرقابة البلدية مستمرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات في المملكة وتهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية الصحية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكُّد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية.