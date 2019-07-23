الحصيني يدعو لمتابعة دقيقة لأجواء مكة والمشاعر بسبب «أمطار أغسطس»

دعا الباحث في الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، إلى متابعة دقيقة لأجواء الطقس على منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع مطلع شهر أغسطس المقبل مع بدء موسم حج هذا العام.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يبدو أنّ هناك موجة أمطار متوقعة الثلث الأول من أغسطس على الرياض وجنوبها وعلى جنوب الشرقية وتشمل الربع الخالي ومناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران (..) أجواء مكة والمشاعر تحتاج إلى متابعة دقيقة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت في وقتٍ سابق، التقرير المناخي للحالة المناخية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة لعام 1440هـ.

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ونبّهت الهيئة، بحسب مخرجات التوقعات المناخية، هطول الأمطار بنسب المعدل الطبيعي على مكة والمدينة، مع احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدًّا.

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