«هلال جدة» تُكثِّف استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج

كثَّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج لعام 1440هـ، وذلك من خلال خطة شاملة تضمَّنت تقديم الخدمات الطبية لجميع حجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبدالله بن أحمد أبوزيد في تصريحات صحفية، إنَّ الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبحرية للمحافظة، مشيرًا إلى تكثيف الفرق الإسعافية والطبية وتوزيعها لتغطية جميع الطرق السريعة بالمحافظة ورفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي ودعم لوجستي لما سينتج عن ذلك من زيادة متوقعه في أعداد الحجاج لمحافظة جدة بوابة الحرمين الشريفين من داخل وخارج المملكة.

وأوضح أنَّه في حال حدوث أي طارئ إسعافي، فيتم الاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي «997»، متمنيًّا السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.