«البيئة» تدعو 29 متقدمًا ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، 29 متقدمًا ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 21/ 6/ 1440هـ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يومًا، وذلك بمبنى الوزارة الجديد في حي الملك عبدالله مخرج 12.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إنَّه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف «0112038888» تحويلة (1466) - (1152)، وبإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: