سفير السعودية بماليزيا يتفقَّد خدمات مبادرة طريق مكة بكوالالمبور

أجرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان، اليوم الثلاثاء، زيارةً لصالة مبادرة طريق مكة في المطار؛ للإطلاع على سير عمل المبادرة والإجراءات التي تنفذ من أجل خدمة الحجاج الماليزيين وتسهيل سفرهم إلى المملكة.

ورافق السفير قطان في زيارته مدير عام مطارات كوالالمبور ونائبه، وشاهد الجميع الخدمات التي يقوم عليها القائمون على مبادرة طريق مكة منذ انطلاقها في ماليزيا هذا العام حتى الآن من أجل تسهيل سفر الحجاج الماليزيين في وقت قياسي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والتقى السفير قطان، خلال الزيارة، عددًا من الحجاج الماليزيين الذين أنهوا إجراءات السفر وتوجهوا إلى الطائرة التي ستقلهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على إحدى رحلات الخطوط الماليزية، واستمع إلى انطباعاتهم التي عبَّروا فيها عن سعادتهم بهذا العمل النوعي الذي خفَّف عنهم عناء إجراءات السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، كما قام بتوديعهم قبيل سفرهم، داعيًّا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع حجهم وسعيهم.

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و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من «طريق مكة» في موسم حج 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة، وهي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.