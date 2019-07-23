«الحج والعمرة» تحذِّر من التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة

حذَّرت وزارة الحج والعمرة، من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرةً إلى أنَّ تلك المواقع تقوم بالتصيُّد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.

ودعت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، مطالبةً الجميع بالتوجُّه للقنوات الرسمية؛ لإنهاء الإجراءات اللازمة.



في شأن آخر، بدأ مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، تقديم برنامج «مسك المشاعر»؛ لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

ويعمل على تأصيل ثقافة التطوع ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية، وتتضمن خطة البرنامج إقامة ورش عمل في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، الدمام والخبر، جيزان، الجوف، الأحساء، أبها، تبوك، والقصيم، إضافةً إلى مدن أخرى في مختلف مناطق المملكة، وتمتد كل ورشة عمل ضمن هذا البرنامج ليوم واحد يحضرها المتطوع للتعرف على مفاهيم التطوع في الحج.

وتشتمل ورشة العمل على التعريف بأساليب التعامل مع حالات الطوارئ، وحل المشكلات، ومهارات التواصل والتعامل مع حجاج بيت الله الحرام باختلاف ثقافاتهم، وتنمية العمل الجماعي في إدارة الحشود وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.