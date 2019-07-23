مدير الأمن العام يستعرض الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج

رأس مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الأمنية للحج، بمقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الحربي لأعضاء اللجنة، تحيات رئيس لجنة الحج العليا، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتمنياته للقطاعات الأمنية المشاركة والعسكرية المساندة بالتوفيق في تنفيذ مهامهم؛ للمحافظة على أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

واستعرض المجتمعون مجريات تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم الحج، واستعدادات القطاعات الأمنية والعسكرية كافة؛ لتنفيذ المهام الأمنية والتنظيمية بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة خلال أداء فريضة الحج.

كما تمَّت مناقشة ما ورد بجدول الاجتماع من موضوعات، واتخذوا بها عددًا من التوصيات، إضافةً إلى مناقشة الخطط المساندة والخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وإقامتهم فيها، في ظل ما سخّرته القيادة من خدمات وإمكانات مادية وبشرية.

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وكان مدير الأمن العام قد تفقَّد، أمس الإثنين، عددًا من مراكز الضبط الأمني الواقعة على الطريق البري بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وجاهزيتها واستعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر، وتوقف في عدد من المراكز ونقاط الضبط الأمني.

وخلال الجولة، تفقَّد نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة الواقعة على طريق المدينة - مكة «طريق الهجرة»؛ حيث تجوَّل فيها، واستمع إلى شرح عن أبرز الأدوار التي تقوم بها، وما تحتويه من أجهزة وتقنيات عالية وُظِّفت خلالها خدمات الاستعلام والمراقبة والتتبع.

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