القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير السعودية لدى المنامة

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بالقيادة العامة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء بالسفير آل الشيخ، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها وتقدمها في مختلف المجالات.
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