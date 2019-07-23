زيادة أعداد «حجاج البحر» خلال الموسم الحالي بنسبة 38%

يستعد ميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام 1440هـ لاستقبال 22 ألف حاج عبر أربع عبّارات، بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة عن أعداد الحجاج القادمين من العام الماضي، وذلك من خلال 22 رحلة، بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة عن أعداد الرحلات التي استقبلها الميناء من العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنَّ ميناء جدة الإسلامي يشهد استقبال ومغادرة ضيوف الرحمن في كل عام، وسط منظومة متكاملة من الخطط التشغيلية والبحرية والأمنية المتكاملة والخدمات والآليات المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة.

وبدأ ميناء جدة الإسلامي باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرًا في 14 ذي القعدة 1440هـ، ويستمر ذلك إلى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1440هـ؛ حيث وصل عدد الحجاج الذين استقبلهم الميناء حتى اليوم ما يقارب عشرة آلاف حاج.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ، إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بميناء جدة الإسلامي.

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يُذكر أنَّ تشغيل ميناء جدة الإسلامي يسير في كل موسم حج وفق خطة يقرها المجلس الاستشاري التي تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الميناء وجميع إدارات الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة (وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، المديرية العامة للجوازات، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، المديرية العامة لحرس الحدود)؛ للنهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

في سياق آخر، بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الإثنين، 455 ألفًا و582 حاجًا، وفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبيَّنت الإحصائية أنّ 249 ألفًا و345 حاجًا غادروا المدينة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج الباقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 206 آلاف و213 حاجًا.