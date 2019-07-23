تأييد حكم حبس المغرّد الكويتي «المسيء للسعودية» 3 سنوات

أيَّدت محكمة التمييز بدولة الكويت، حكم محكمة الاستئناف بحبس المغرّد محمد خالد الهاجري ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ؛ لإدانته بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وجاء في حيثيات الحكم، حسبما أوردتها صحف كويتية، اليوم الثلاثاء، أنَّ المدان الهاجري نشر عبارات ومقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي «تويتر»، تتضمَّن إساءة لحكومة وشعب المملكة؛ بما فيه ضرر بعلاقات الكويت بالسعودية والدول العربية.

وفي أكتوبر الماضي، أحالت وزارة الداخلية الكويتية، عددًا من المغردين إلى النيابة العامة؛ بسبب إدانتهم للسعودية، وذلك بعد تلقيها تقارير موثقة في هذا الشأن.

وجاء ذلك التحرُّك من وزارة الداخلية وليس من وزارة الإعلام، باعتبار أنّ «الأخيرة» مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة فقط، ولا يقع ضمن مسؤولياتها الحسابات الشخصية.