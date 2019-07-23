«المواصفات» تُلزِم المورّدين بتسجيل البطاريات والدهانات في «سابر»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، إلزام التجار والموردين بضرورة تسجيل منتجات استهلاكية جديدة في منصة «سابر» الإلكترونية، حتى يتم السماح لها بالدخول للسوق السعودية.

وأدرجت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، لوائح إضافية للمنتجات الملزم تسجيلها بمنصة «سابر»، حيث تضم المنتجات الخاضعة للوائح الفنية الخاصة بألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)، وحواجز الشاحنات، والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُّل في مرحلتها الأولى وهي (جميع الأكياس البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة، مفارش (سُفَر) المائدة، أكياس الشعير والبلاستيك المنسوجة)، بالإضافة إلى المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للبطاريات الكهربائية، ولائحة الدهانات بما فيها الأصباغ والورنيشات.

وأوضحت الهيئة أنَّ منصة «سابر» الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية وتسجيلها في منصة «سابر» لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، ما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة، بعدما أصبحت تتم بشكل إلكتروني وبكل سهول ويسر.