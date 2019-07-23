أمير الشرقية يرعى ملتقى الرعاية المسؤولة أكتوبر المقبل

يرعى أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، في أكتوبر المقبل، ملتقى "الرعاية المسؤولة .. عقد من التميز"، والذي يقام في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل، بحضور كبار قادة قطاع البتروكيماويات والكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في المملكة، وذلك للاحتفال بمرور 10 سنوات على اعتماد مبادرة الرعاية المسؤولة التي أثمرت الإلتزام بالتحسين المستمر لإدارة البيئة والسلامة والصحة والأمن الصناعي في منطقة الخليج العربي.

ويقام مؤتمر جيبكا للرعاية المسؤولة في مدينة الجبيل في الفترة ما بين 14 و 16 أكتوبر المقبل تحت شعار "الرعاية المسؤولة.. عقد من التميز"، وبحضور كبار المسؤولين التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية في مجال البتروكيماويات والكيماويات والشركات المزودة للخدمات إلى جانب الهيئات الحكومية والجمعيات الصناعية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات ولتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي من عمر برنامج الرعاية المسؤولة، ويوفر المؤتمر الذي يعد الوحيد من نوعه على المستوى الإقليمي، فرصة هامة للتواصل مع كبار القادة الحكوميين والصناعيين في المنطقة منهم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبد الله السعدان، والرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المهندس يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لمجلس الكيمياء الأمريكي، السيد كال دولي، والرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات السنغافورية، السيد إر لوكاس نغ.

ويناقش المؤتمر القيمة المضافة العالمية لمبادرة الرعاية المسؤولة، إلى جانب أفضل ممارسات الصناعة في مجال البيئة والصحة والسلامة، حيث يغطي برنامج المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام، العديد من المواضيع، بما فيها سلامة العمليات والاقتصاد الدائري والتعاون التنظيمي ونماذج التميز في الرعاية المسؤولة عبر عروض تقديمية يتناولها المتحدثون، بالإضافة إلى جلسات حوارية يقودها الجمهور. وفي ختام اليوم الأول، سيقوم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بتكريم رواد الصناعة نظراً لمساهماتهم القيمة في بلورة مفهوم الرعاية المسؤولة عبر منطقة الخليج العربي.