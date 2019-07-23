الملا يتفقد مشاريع حاضرة الدمام

كشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية، المهندس عصام الملا، عن افتتاح عدد من المشاريع التنموية بحاضرة الدمام قبل عيد الأضحى المبارك، خلال زيارته التفقدية التي قام بها، والتي شملت موقع مشروع صيانة تأهيل طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، والذي تجري فيه أعمال الصيانة والتأهيل في مرحلته الأولى، حيث انطلقت منذ شهر تقريباً، ويستمر العمل في صيانة وتأهيل الطريق على 3 مراحل. والتقى المهندس الملا، خلال الزيارة مع الإدارات المعنية بالأمانة والاستشاري ومقاول المشروع، واستعرض خلالها مراحل سير العمل التي وصل إليها المشروع بجميع مكوناته حسب الجدول الزمني المعد مسبقاً، كما استمع إلى بعض الملاحظات التي وجه بسرعة حلها لإكمال العمل مع التقيد بالجودة والسلامة،

وأكد الملا أن المشروع في مرحلته الأولى سيتم الانتهاء منه قبل عيد الأضحى المبارك. بعد ذلك توجه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع إلى موقع العمل في مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز مع تقاطع شارع 28 بالدمام، واجتمع مع الفريق المختص ومهندسي المشروع والمقاول المنفذ، حيث استمع إلى تقرير مفصل عن مراحل المشروع، مبينا أن العمل يجري حسب الخطة الزمنية التي أعدت منذ بداية المشروع، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 99%، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنهاء المشروع قبل عيد الأضحى المبارك. بعدها قام بزيارة لمشروع طريق الأمير محمد بن فهد، والذي يجري فيه استكمال تطوير بعض الأماكن والطرق المجاورة له، حيث تم إعادة إنشاء بعض الأرصفة مع أعمال السفلتة، كما استمع الملا لشرح تفصيلي عن سير هذه الأعمال وما وصلت إليه من مراحل، مؤكدا على ضرورة رفع وتيرة العمل، والعمل بشكل أسرع مع الحفاظ على الجودة في التنفيذ.