دان مجلس الوزراء واستنكر بشدة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس, والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لإيقاف العدوان والتصعيد الخطير المستهدف للوجود الفلسطيني، والتهجير القسري للمواطنين من القدس، وتغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يدعو لإيقاف العدوان والتصعيد الخطير المستهدف للوجود الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.