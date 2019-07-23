إطلاق جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، جائزة الإمارة للإعلام الجديد بقيمة نصف مليون ريال، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان. فروع الجائزة: - الفيلم القصير - الصورة - التغريدة - سناب شات



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