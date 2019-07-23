السعودية اليوم / الخدمة المدنية توقع اتفاقية للاستفادة من منظومة التصديق الرقمي



الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

وقعت وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم , اتفاقية للاستفادة من منظومة التصديق الرقمي ، وجرت مراسم التوقيع بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين وسعادة نائب الرئيس لقطاع تطوير العلاقات الحكومية والبوابة الوطنية ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس هشام آل الشيخ ،حيث وقع الاتفاقية من جانب وزارة الخدمة المدنية سعادة المدير العام للبنية التحتية بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ بدر السلمي، فيما وقعها من جانب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المدير العام للمركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس نايف العتيبي.

من جهته أكد سعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية المهندس فيصل باخشوين أن توقيع اتفاقية التصديق الرقمي تعد امتداداً لمجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الخدمة المدنية مع شريكتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج ( يسّر) وأيضاً وحدة التحول الرقمي والمركز الوطني للتصديق الرقمي ، مؤكداً أن منظومة التصديق الرقمي ستكون ممهدة للكثير من التطبيقات في مجال التحول الرقمي بوزارة الخدمة المدنية ، موضحاً أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على مجموعة كبيرة من البرامج التي تؤتمت العمليات المتعلقة بالموارد البشرية وستكون خدمات التصديق الرقمي أحد الممكنات الأساسية لتلك المشاريع.

من جانبه عدّ المهندس هشام آل الشيخ نائب الرئيس لقطاع تطوير العلاقات الحكومية والبوابة الوطنية ببرنامج (يسّر)، أن هذه الاتفاقية تعد أحد دعائم التحول الرقمي حيث ستتيح منظومة التصديق الرقمي رفع مستوى الموثوقية في التعاملات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.

وقد أوضح سعادة المدير العام للمركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس نايف العتيبي أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية عبر تكاملها مع منصات التصديق الرقمي الوطنية والاستفادة من خدماتها، وذلك لدعم التحول الرقمي من خلال رفع موثوقية التعاملات الإلكترونية وكذلك الاستغناء عن التوقيعات الخطية والتعاملات الورقية.

كما تعد منصات التصديق الرقمي الوطنية الموفرة من المركز الوطني للتصديق الرقمي ركيزة أساسية لرفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية لما تقدمة من خدمات التوقيع الإلكتروني والخدمات الأخرى ذات العلاقة بموثوقية التعاملات الإلكترونية.

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16:48ت م

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