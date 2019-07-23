السعودية اليوم / حرسا الحدود السعودي والمصري يبحثان أوجه التعاون بين الجانبين



جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

ناقش حرس الحدود السعودي مع حرس حدود جمهورية مصر العربية الشقيقة ، خلال الاجتماع الساس الذي عُقد أمس ، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال أمن الحدود ، ومكافحة عمليات التهريب والتسلل عبر البحر، وآلية تبادل المعلومات للتصدي لطرق وأساليب التهريب المستجدة ، والاتفاق على استمرار التعاون في مجال التدريب ، وتبادل الخبرات والتنسيق لتنفيذ تدريبات مشتركة في مجال أمن الحدود والبحث والإنقاذ .

وتخلل الحدث استضافة الجانب المصري للقاءٍ ودي بين فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم مع نظيره نادي حرس الحدود المصري ، على ملعبه بالقاهرة ، انتهى بفوز فريق حرس الحدود السعودي بهدف دون مقابل سجله اللاعب حمد الربيعي مع بداية الشوط الثاني .

وعدّ معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي ، اللقاء الرياضي حدثاً مهماً جاء ليجسد متانة العلاقات العميقة القوية والتاريخية التي تربط قادة وشعب المملكة العربية

وأشار معاليه إلى أن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه اللقاءات الأخوية في كافة المجالات ، ومن بينها المجال الرياضي لتعميق وزيادة أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الوطن العربي .

من جانبه أبان المشرف الإداري على فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم أحمد الوادي ، أن مثل هذه اللقاءات

// انتهى //

16:36ت م

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جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسناقش حرس الحدود السعودي مع حرس حدود جمهورية مصر العربية الشقيقة ، خلال الاجتماع الساس الذي عُقد أمس ، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال أمن الحدود ، ومكافحة عمليات التهريب والتسلل عبر البحر، وآلية تبادل المعلومات للتصدي لطرق وأساليب التهريب المستجدة ، والاتفاق على استمرار التعاون في مجال التدريب ، وتبادل الخبرات والتنسيق لتنفيذ تدريبات مشتركة في مجال أمن الحدود والبحث والإنقاذ .وتخلل الحدث استضافة الجانب المصري للقاءٍ ودي بين فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم مع نظيره نادي حرس الحدود المصري ، على ملعبه بالقاهرة ، انتهى بفوز فريق حرس الحدود السعودي بهدف دون مقابل سجله اللاعب حمد الربيعي مع بداية الشوط الثاني .وعدّ معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي ، اللقاء الرياضي حدثاً مهماً جاء ليجسد متانة العلاقات العميقة القوية والتاريخية التي تربط قادة وشعب المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر الشقيقة ، مقدماً شكره وتقديره لقادة ومسؤولي حرس الحدود في جمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ونجاح التنظيم في استضافة هذا اللقاء ، الذي أقيم على هامش اجتماعات قادة حرس الحدود في البلدين الشقيقين .وأشار معاليه إلى أن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه اللقاءات الأخوية في كافة المجالات ، ومن بينها المجال الرياضي لتعميق وزيادة أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الوطن العربي .من جانبه أبان المشرف الإداري على فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم أحمد الوادي ، أن مثل هذه اللقاءات الرياضة تُسهم في رفع مستوى الفرق والمنتخبات العربية في مختلف الألعاب ، ومنها لعبة كرة القدم خاصة ، بما يتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 .// انتهى //16:36ت م0160

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