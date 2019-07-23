السعودية اليوم / مدير خدمات المياه بجازان يبحث احتياجات العيدابي من خدمات المياه



جيزان 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

التقى مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر, اليوم, مدير فرع المياه بمحافظة العيدابي مفرح الغزواني, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

واطلع على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة العيدابي والخدمات التي يقدمها الفرع لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها , مستمعاً لشرح عن الأعمال والمهام المناطة بالفرع ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة.

وبحث المهندس جبر مع مدير ومنسوبي فرع العيدابي الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.

// انتهى //

16:35ت م

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