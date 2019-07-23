السعودية اليوم / التجمع الأول توفر خدمة "فحص الزواج الصحي" بخمس مراكز رعاية أولية



الرياض 20 ذوالقعدة 1440 الموافق 23 يوليو 2019 واس

أعلنت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، عن توفر خدمة "فحص ما قبل الزواج"، وذلك في خمس مراكز رعاية صحية أولية، تتمثل في مركز صحي الشفاء الأول، مركز صحي السويدي العام، مركز صحي طويق العام، مركز صحي المنصورة، ومركز صحي المربع.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح بن عبدالله التميمي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار حرص الإدارة التنفيذية لزواج صحي وآمن، من خلال مراكز الرعاية الأولية، والتي تعد بوابة الوصول للمواطن والمقيم من خلال توفير رعاية صحية تهتم بصحة الفرد والمجتمع وذات جودة عالية.

وأوضح التميمي أن الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول تسعى خلال الفترة القادمة إلى تسهيل وصول المستفيد للخدمة في أسرع وقت وأقرب مكان، لافتا إلى أن أهمية الزواج الصحي حيث يهدف للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، بالإضافة لبعض الأمراض المعدية مثل "التهاب الكبد ب" ومرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

ونوه التميمي بمردود فحص الزواج الصحي وتأثيره الإيجابي على مستفيديه، إذ يقلل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمتجمع، ويقلل الضغط على المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تجنب المشكلات النفسية والاجتماعية للأسر.

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16:34ت م

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