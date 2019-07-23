السعودية اليوم / الشيخ عبدالسلام السليمان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء



الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

رفع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، إثر صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء.

وسأل في تصريح لوكالة الأنباء

والشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان من مواليد مدينة الرياض، و حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولــى والتوصية بطباعة الرسالة التي كان عنوانها: (اختيارات الشيخ محمد بن إبراهيم الفقهية وآراؤه المعاصرة) وأشرف عليها آنذاك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ.

ومن المهمات التي كلف بها فضيلته:

- عضو لجنة مراجعة الكتب الدراسية في التعليم العام والعالي بالديوان الملكي.

- مراجع لجميع كتب المناهج الشرعية للتعليم العام لعام 1440هـ.

- رئيس لجنة مراجعة كتب المواد الشرعية للتعليم العام وتحسينها وتطويرها في وزارة التعليم لعام 1441هـ.

- عضو لجنة المناصحة بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعـاية حالياً.

- التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمـام محمد بن سعود الإسلامية سابـقاً.

- التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود لإسلامية حالـياً.

- عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية بالمعهد العالي للقـضـاء.

- عضو ممثل للمنتدى الوطني للتعليم للجميع عام 1424هـ.

- عضو اللجـنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة الرياض.

- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية وله العديد من المؤلفات وتحقيق وإخراج العديد من الكتب.

// انتهى //

16:32ت م

0153



الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسرفع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، إثر صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء.وسأل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الله سبحانه وتعالى أن يعينه على القيام بالمهمة الجليلة التي أنيطت به، وأن يسدد الخطى ويوفقه وسماحة رئيس هيئة كبار العلماء وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة في كل ما من شأنه خدمة الدين ثم المليك والوطن وما فيه عز ورفعة للإسلام والمسلمين.والشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان من مواليد مدينة الرياض، و حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولــى والتوصية بطباعة الرسالة التي كان عنوانها: (اختيارات الشيخ محمد بن إبراهيم الفقهية وآراؤه المعاصرة) وأشرف عليها آنذاك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ.ومن المهمات التي كلف بها فضيلته:- عضو لجنة مراجعة الكتب الدراسية في التعليم العام والعالي بالديوان الملكي.- مراجع لجميع كتب المناهج الشرعية للتعليم العام لعام 1440هـ.- رئيس لجنة مراجعة كتب المواد الشرعية للتعليم العام وتحسينها وتطويرها في وزارة التعليم لعام 1441هـ.- عضو لجنة المناصحة بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعـاية حالياً.- التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمـام محمد بن سعود الإسلامية سابـقاً.- التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود لإسلامية حالـياً.- عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية بالمعهد العالي للقـضـاء.- عضو ممثل للمنتدى الوطني للتعليم للجميع عام 1424هـ.- عضو اللجـنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة الرياض.- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية وله العديد من المؤلفات وتحقيق وإخراج العديد من الكتب.// انتهى //16:32ت م0153

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