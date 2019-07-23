

بيروت 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، رئيس ونائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السعودي رؤوف أبوزكي وسمير الخطيب.

وجرى خلال اللقاء بحث نشاطات المجلس في المرحلة المقبلة والهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونوه السفير بخاري بنشاط المجلس في حين تمنى المسؤولان أبوزكي والخطيب الإسراع في تشكل مجلس الأعمال من الجانب السعودي بما يساعد على تفعيل النشاطات المشتركة مستقبلاً.

// انتهى //

16:27ت م

0149





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يلتقي رئيس ونائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني - السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.