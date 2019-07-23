

الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام ومملكة كمبوديا سعود بن فهد السويلم, مركز أبي بكر الصديق الإسلامي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه, بحضور معالي وزير الأديان والمهام الخاصة الكمبودي الدكتور عثمان حسن وعدد من المسؤولين الكمبوديين.

وأعرب معالي الوزير الكمبودي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لما يلقاه المسلمون في كمبوديا من دعم واهتمام من المملكة .

يذكر أن المركز جرى بناؤه على نفقة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, وذلك لخدمة المسلمين الكمبوديين في المجالات الإسلامية.

// انتهى //

16:16ت م

0144





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير السويلم يفتتح مركز أبي بكر الصديق الإسلامي بكمبوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.