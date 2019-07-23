السعودية تدعو المجتمع الدولي لردع إيران عن المساس بحرية الملاحة البحرية

دعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولى لردع إيران عن المساس بحرية الملاحة البحرية، في إشارة إلى اعتراض الحرس الثوري الإيراني مؤخرا سفنا مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقدها، الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.





وقال المجلس: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

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واعتراضت السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيرو"، فيما أعلنت الشركة السويدية "ستينا بالك" المالكة للسفينة، أنه حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة الماضي، أجبرت السلطات الإيرانية عبر عناصر مليشيا الحرس الثوري الإرهابية، طاقم السفينة البالغ عددهم 23 شخصا على تغيير مسارها تجاه إيران.





وكانت السفينة البريطانية آنذاك، في مضيق هرمز، تحديداً المياه العمانية؛ حيث زعمت طهران أن السفينة انتهكت القوانين البحرية الدولية، في حين أن ذلك الممر المائي يمر عبره خُمس النفط العالمي.

ووفقاً لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإنها ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إيران على ناقلة نفط بريطانية؛ حيث سبقتها واقعة قبل بضعة أيام باحتجاز طهران ناقلة مملوكة لشركة بريطانية قبل إطلاق سراحها ببضع ساعات، ونتيجة لذلك أجرت الحكومة البريطانية طارئاً لبحث الأزمة، كما أدان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت هذا العمل، ووصفه بـ"غير المقبول"، مشدداً على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان أن يتم حل هذا الحادث بأقصى سرعة وبطريقة سلمية".

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.