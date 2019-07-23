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شكرا لقرائتكم تراجع أسعار السكن خلال يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تراجع أسعار السكن خلال يونيو
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال شهر يونيو 2019م نسبته (0.2%) مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (105.9) في شهر يونيو 2019م ارتفاعًا من (105.7) في شهر مايو 2019م، وذلك بنسبة بلغت (0.2%).
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها خمسة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (1.8%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (1.5%)، وقسم النقل بنسبة (0.6%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.6%)، وأخيرًا قسم الأغذية والمشروبات بنسبة (0.2%).
على الجانب الآخر سجَّل ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، وهي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (0.2%)، وأخيرًا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة (0.1%).
فيما ظلت أقسام الصحة والاتصالات والتعليم والتبغ عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يُذكر.
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