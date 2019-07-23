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2019-07-23 البيئة تدعو 29 متقدماً على وظائفها لاستكمال البيانات متابعات الخليج 365 - واس دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 29 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 21/ 6/ 1440هـ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من 19/ 11/ 1440هـ، وذلك بمبنى الوزارة الجديد في حي الملك عبدالله مخرج 12.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف (0112038888) تحويلة (1466) – (1152)، وبإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط التالي (هنا).









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