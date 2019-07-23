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طبيب سعودي يجري 35 جراحة أورام مجاناً بإندونيسيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كرّم سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي اليوم الثلاثاء متابعات الخليج 365 الدكتور عصام عدنان أبو خشبة لعمله الإنساني والخيري حيث أجرى أكثر من ٣٥ عملية في إزالة الأورام السرطانية في المستشفيات الإندونيسية بدون مقابل وتمثيله لمهنة الطب والمملكة خير تمثيل.
وأعرب السفير عصام الثقفي عن سعادته الغامرة بمثل هذه المبادرات الإنسانية، والتي بذل فيها الدكتور عصام وقته وجهده لراحة الآخرين لافتاً إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأن من يزاولها يؤدي دوراً رفيعاً.
يُذكر أن الدكتور عصام عدنان أبو خشبة يعمل في المستشفى العسكري في مدينة جدة، وتطوع للعمل في إندونيسيا وفي جراحة إزالة الأورام السرطانية لمدة ٢٥ يوماً في إندونيسيا عمل خلالها أكثر من ٣٥ عملية جراحية.
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