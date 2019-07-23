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تهشم جمجمة طفل بحادث حفر الباطن

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-07-23

تهشم جمجمة طفل بحادث حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تُوفي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا في حادث تصادم في حفر الباطن.

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وأوضح لـ “متابعات الخليج 365” المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغًا من الدفاع المدني يوم الأحد الموافق 18/11/1440 عند الساعة 12:30 ظهراً عن حادث تصادم خطير على طريق حذيفة بن اليمان بحفر الباطن.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند الوصول تبيّن بأن المصاب طفل عمره سنة واحدة توفي بعد إصابته بتهشم الجمجمة وكسور متفرقة في الوجه والرأس والكتف اليسرى ونزيف.





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