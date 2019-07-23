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2019-07-23 إمارة مكة ترصد نصف مليون ريال جائزة الإعلام الجديد متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أطلقت إمارة مكة المكرمة جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد بمجموع جوائز يصل إلى نصف مليون ريال. Advertisements وكشف أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان عن تفاصيل وفروع الجائزة التي تشمل 4 فروع وهي: الفيلم القصير

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سناب شات جاء ذلك خلال إطلاق الفيصل حملة الحج عبادة وسلوك حضاري في نسختها الـ 12 اليوم.









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