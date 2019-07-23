توظف ويريد تحديث حساب المواطن .. هنا الطريقة

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية تحديث البيانات التي يطرأ عليها تغيير خاصة بيانات الدخل.

وتلقت خدمة العملاء سؤالًا من متابعات الخليج 365 “العوضي” يطلب فيه توضيح ما يجب القيام به بعد حصوله على وظيفة.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول : في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة تسجيل الدخول ثم تفاصيل الطلب، ومن ثم الإفصاح عن الدخل.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 : ويتم تغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع “خاص/حكومي” (حسب المصدر) ونوع الدخل راتب شهري ومصدر الدخل مسجل لدى وزارة الخدمة المدنية أو العسكرية/ مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حسب المصدر) والضغط على أيقونة “حفظ “.

Advertisements

وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم تعديل بيانات الدخل لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.