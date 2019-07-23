38 % زيادة في أعداد الحجاج القادمين بحراً

2019-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

يستعد ميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام 1440هـ لاستقبال 22 ألف حاج عبر 4 عبارات، بنسبة زيادة بلغت 38% مقارنة عن أعداد الحجاج القادمين من العام الماضي، وذلك من خلال 22 رحلة، بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة عن أعداد الرحلات التي استقبلها الميناء من العام الماضي.

ويتشرف ميناء جدة الإسلامي في كل عام باستقبال ومغادرة ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخطط التشغيلية والبحرية والأمنية المتكاملة والخدمات والآليات المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة.

وقد بدأ ميناء جدة الإسلامي باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً ابتداءً من يوم الأربعاء 14 ذي القعدة 1440هـ، وتستمر ذلك إلى يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1440هـ، حيث وصل عدد الحجاج الذي استقبلهم الميناء حتى اليوم ما يقارب 10 آلاف حاج.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بميناء جدة الإسلامي.

يُذكر أن تشغيل ميناء جدة الإسلامي يسير في كل موسم حج وفق خطة يقرها المجلس الاستشاري التي تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الميناء وجميع إدارات الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة (وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، المديرية العامة للجوازات، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، المديرية العامة لحرس الحدود) للنهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام.