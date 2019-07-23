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2019-07-23 تحذير مهم من وزارة الحج والعمرة متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت وزارة الحج والعمرة من المواقع الإلكترونية المشبوهة والتي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين. Advertisements ودعت وزارة الحج والعمرة عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.









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